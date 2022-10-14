На станции "Текстильщики" БКЛ завершилась обкатка эскалаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили испытания эскалаторов и инженерного оборудования на строящейся станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Выполнена обкатка трех последних эскалаторов, установленных на станционном комплексе "Текстильщики". Они расположены в южном вестибюле. Благодаря им пассажиры смогут попасть из кассового зала к выходу на Шоссейную улицу. Шесть эскалаторов, связывающих платформы с кассовым залом, ранее уже прошли грузовые испытания", – сказал он.

Отмечается, что в северном вестибюле рабочие завершили монтаж наклонного хода под эскалатор, который свяжет БКЛ со станцией "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Также пересадку можно будет совершить по пешеходному мосту, строительство которого уже ведется.

"Специалисты приступили к монолитным работам. Они занимаются устройством основания первой опоры будущего перехода. Пересадочный мост длиной 140 метров пройдет над железнодорожными путями МЦД-2 и Люблинской улицей и не повлияет на движение железнодорожного и автомобильного транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее Бочкарев сообщил, что строительство электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 84%. По словам вице-мэра, всего на территории депо будут находиться 53 здания, а в строительных работах участвуют более 1 700 специалистов. В результате реализации проекта будет создано 850 рабочих мест.

Москвичам рассказали о готовности станции "Текстильщики" БКЛ

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