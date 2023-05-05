Подземный переход построят в Щербинке под путями МЦД-2

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Подземный переход построят на Новостроевской улице в Щербинке под путями МЦД-2 в районе участка перегона Щербинка – Остафьево. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Сейчас идут подготовительные работы, установка городка и монтаж ограждения стройплощадки. По прогнозу, переход откроют для москвичей в 2024 году", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что переход свяжет Новостроевскую улицу с Железнодорожной. Его протяженность составит 86 метров, а ширина – четыре метра. В нем предусмотрят три лестницы. Для маломобильных граждан установят два лифта. Кроме того, на ступени лестниц нанесут желтые сигнальные полосы, во всем переходе установят тактильные плиты.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 10 лет отремонтировали порядка 300 подземных пешеходных переходов. Там привели в порядок лестничные сходы, системы электроснабжения, водоотведения и отопления, заменили покрытия стен и полов.

