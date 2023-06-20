Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр в Останкинском районе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



Специалисты, по словам мэра, реорганизуют территорию площадью 9,01 гектара, которая находится рядом с пересечением Новомосковской, Шереметьевской улиц и путей Октябрьской железной дороги.

На месте неиспользуемых складов и автосервисов будут построены современный ЖК по программе реновации и объекты общественно-делового и социального назначения, отметил Собянин. Там появятся спортивный комплекс, детский сад на 180 мест, кафе, магазины и офисы.

Градоначальник поделился, что также продолжается работа по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Производственной площадке "Калибр-Техно" на улице Годовикова присвоили статус технопарка. На ее территории находятся центры обработки данных (ЦОД), сертификации и прототипирования, а резиденты работают в IT-сфере.

"Особый статус дает возможность получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю", – рассказал мэр.

Он напомнил, что сейчас в столице работают 52 технопарка, реализуется 7 инвестиционных приоритетных проектов по их созданию. На данных площадках трудятся больше 2 тысяч компаний, создано более 70 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин заявил, что в столице с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов, среди которых строительство промышленных, спортивных, медицинских и образовательных объектов, транспортно-пересадочных узлов, гостиниц. Он также напомнил об особых условиях для инвесторов, которые готовы запускать собственные производства.

До этого стало известно, что в период с 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза. По итогам прошлого года вложения промышленников составили 396,5 миллиарда рублей.

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