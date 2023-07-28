Собянин: "Лужники" станут не только территорией спорта, но и местом для отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал, что "Лужники" станут не только территорией спорта, но и местом для отдыха.

"Достопримечательности Москвы, любимое место отдыха многих поколений", – написал Собянин в своем блоге.

Он рассказал о благоустройстве парка "Лужники". По его словам, в "Лужниках" были убраны палатки, ликвидирован большой и криминальный рынок. Он подчеркнул, что там прошла реконструкция арены, однако место казалось пустынным. Позже там построили дворец единоборств самбо и бокса, дворец художественной гимнастики.

"Набережную построили, но все равно смотрим, как вдохнуть жизнь, чтобы там не только спортом можно было бы приехать заниматься, но, как во всех парках, была живая атмосфера", – сказал Собянин.

По его словам, в 2023 году в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" развернут спортивные, интерактивные пространства для всей семьи. Если такой формат будет популярен, тогда развитие пройдет в этом направлении, подчеркнул Собянин.

Собянин добавил, что в "Лужниках" будет завершена реконструкция павильона "Дружба". Помимо этого, рядом возводится дворец тенниса на 26 площадок. Этот дворец станет самым большим в столице.

Он подчеркнул, что Центральный округ обделен зелеными территориями, поэтому на месте "Зарядья" решили сделать парк. В настоящее время этот парк по популярности может соперничать с Парком Горького.

Собянин заметил, что Парк Горького значительно изменился за последние годы. В него вошли "Музеон" и Крымская набережная, которая считается одной из самых красивых в столице. С другой стороны располагается Нескучный сад. Кроме того, юридически в Парк Горького входят и Воробьевы горы.

Собянин отметил, что для благоустройства Воробьевых гор уже многое сделано. Там построены горнолыжный спуск, трамплин и целый ряд спортивных объектов. По его словам, в 2023 году на Воробьевской набережной вдоль улицы Косыгина, от траволатора до Воробьевых гор, начались работы по благоустройству.

"Сплошная линия зеленая, красивая. Ну и наверху тоже мы реконструируем Дом пионеров с его площадками красивыми", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что для посетителей Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, на площадке в "Лужниках" подготовили фотозоны, посвященные разным городским службам, в том числе спасательным и коммунальным.

До этого сообщалось, что посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, встать на вейкборд и освоить серфинг. Занятия для всех желающих проведут профессиональные спортсмены.



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