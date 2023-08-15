Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Движение по двум эстакадам со съездами с улицы Верхние Поля и с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД открыли в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что эстакады построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Ее готовность составляет 60%.

По информации мэра, развязка сделает поездки комфортнее для жителей районов Марьино, Капотня и Люблино. Также станет проще добираться до крупных торговых комплексов "Мега" и "Садовод", где в день бывает около 150 тысяч человек.

Ранее Собянин открыл движение по участку Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. Градоначальник уточнил, что два километра из этого участка составляют эстакады и тоннели.

До этого был открыт новый путепровод с внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Теперь потоки на въездах в Москву и М4 не пересекаются, что помогает разгрузить трафик, заявил мэр.

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