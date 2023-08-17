Более 10 транспортных объектов построят на севере Москвы до 2026 года

Фото: департамент строительства города Москвы

11 транспортных объектов возведут на севере Москвы до 2026 года, из которых три строятся и восемь проектируются. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас на территории округа возводится Дмитровский путепровод, срок завершения строительства – декабрь 2023 года. В следующем году намечен ввод двух пешеходных переходов: через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома № 5 и дома № 7, корпуса 2, и еще один переход в районе улицы Яблочкова, домов 35Г–37Г", – заявил он.

По словам Загрутдинова, специалисты разрабатывают градостроительную документацию для пешеходных переходов через МЦД в районе Локомотивного проезда и через МЦД-2 на участке улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда.

В 2025 году пройдут мероприятия на Талдомской улице, на дублере Дмитровского шоссе от Бескудниковского бульвара до Селигерской улицы. Кроме того, запланировано строительство участка улицы 8 Марта с прилегающей улично-дорожной сетью.

В 2026 году специалисты закончат мероприятия по развитию улично-дорожной сети района Молжаниново, добавил глава департамента. В этом же году к финалу подойдет строительство двух проектируемых проездов: № 6183 и № 6184 на севере Москвы.

Ранее Загрутдинов рассказал, что движение на путепроводе на 24-м километре Ленинградского шоссе запустят в 2024 году. Готовность объекта составляет 40%, заявил глава Депстроя.

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