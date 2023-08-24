Подъездную дорогу к станции Кокошкино в ТиНАО начнут строить в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подъездную автодорогу к станции Кокошкино Киевского направления МЖД в ТиНАО начнут строить уже в текущем году. К настоящему времени завершено ее проектирование, сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Она (дорога. – Прим. ред.) протянется от Зайцевского шоссе в районе улицы Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада и вдоль железной дороги, а также дойдет до южной окраины поселка в районе Сентябрьской улицы", – рассказал он.

Новая дорога будет подходить к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы. Ее протяженность составит порядка трех километров.

Как, в свою очередь, отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, данная дорога не только повысит доступность станции Кокошкино, но и обеспечит удобный выезд на Зайцевское шоссе для жителей ближайших домов. По его словам, строительство планируется начать уже этой осенью.

Жидкин добавил, что проект предусматривает также реконструкцию близлежащих улиц, обустройство новых пешеходных переходов, ливневой канализации, уличного освещения. Там предусмотрят автоматическую систему управления движением. Прилегающие территории благоустроят.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции семи километров дорог в районе Коммунарки на участке от Бачуринской до Бартеневской улицы. Проектом, в частности, предусмотрена прокладка дороги, соединяющей поселение Сосенское и район Южное Бутово.



Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Коммунарки