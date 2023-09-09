Сергей Собянин объявил о запуске полноценного движения по МСД

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли южное направление Московского скоростного диаметра.

"Мы сейчас запускаем вторую очередь Московского скоростного диаметра. Это южный участок МСД. Вот он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым. В следующем году мы его интегрируем полностью – пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М2 "Крым", – заявил Собянин на церемонии, обращаясь к президенту.

По словам мэра Москвы, 28-километровый участок дороги представляет собой сложнейшее сооружение. Собянин пояснил, что общая протяженность МСД будет составлять 68 километров. Его ввод позволит улучшить движение на МКАД и Третьем транспортном кольце.

"И улучшит экологию. По оценкам специалистов, на 20% меньше выбросов будет. Меньше будут стоять машины, меньше пробок", – добавил Собянин, уточнив, что по новому участку ежесуточно будут проезжать 110 тысяч автомобилей.

При этом, продолжил Собянин, всего по МСД будут проезжать по 460 тысяч машин в сутки.

Трасса Южного направления МСД по прямой составляет порядка 28 километров. Она начинается в районе развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе, а затем выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М-2 "Крым".

С вводом Южного направления диаметра улучшится транспортная доступность 22 столичных районов, где проживают 2,5 миллиона человек.

В 2024 году планируется завершить строительство дороги, которая свяжет Южное направление МСД с магистралью М-2 "Крым". Также это направление свяжется с новой магистралью "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Также планируется возвести спрямление Южного направления вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги.

В составе трассы возведут 97 километров дорог, 55 искусственных транспортных сооружений и 12 внеуличных пешеходных переходов. При этом порядка 60% трассы проходит "по воздуху".

Московский скоростной диаметр, протяженность которого составляет 68 километров и включает по три полосы движения в каждом направлении, соединил крупнейшие вылетные магистрали – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД и другие.

Учитывая съезды, реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, в составе МСД будет построено 220 километров дорог, в том числе 140 искусственных сооружений протяженностью 60 километров и 34 пешеходных перехода.

Накануне Путин и Собянин открыли движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку МСД, который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М-12 "Восток".

Эта трасса позволит вдвое сократить время в пути между городами. Новая федеральная трасса М-12 "Восток" свяжет Москву и Казань с перспективой продления до Екатеринбурга. Строится она как дублер существующей трассы М-7 "Волга". Завершить строительство М-12 от Москвы до Казани планируется к концу 2023 года. Время в пути между этими городами сократится с 12 до 6–7 часов.

