Расписание ряда электричек на трех направлениях МЖД изменится с 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменения будут внесены в график движения поездов Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги в период с 23 по 31 октября. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте МЖД.

Это связано с необходимостью проведения работ по модернизации инфраструктуры.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Курского, Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится с 23 октября в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-Сортировочное и перегоне Каналстрой – Вербилки", – сообщается в публикации.

Уточняется, что электрички не будут осуществлять движение на однопутном перегоне Каналстрой – Вербилки 23–26, 30–31 октября с 10:20 до 14:20. Это время нужно рабочим, чтобы уложить два стрелочных перевода для формирования разъезда протяженностью 1,2 километра в районе Орудьево. Некоторые поезда будут ходить по сокращенному маршруту.

В пресс-службе МЖД объяснили, что это позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры для переправки грузов в обход Москвы.

23–25 октября с 21:50 до 05:10 планируется заменить стрелочный перевод на станции Люблино-Сортировочное. В связи с этим пришлось внести изменения в график движения поездов, в том числе МЦД-2. Пассажиров призвали заранее посмотреть расписание на сайте РЖД или через приложение "РЖД Пассажирам", поскольку часть электричек отменят, а у других изменится время отправления и прибытия.

Ранее НИИ "МосТрансПроект" показал новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. На ней появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5.

Также сообщалось, что расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги с 2 по 31 октября в связи с работами по развитию инфраструктуры в Лианозове, а также на перегоне Каналстрой – Вербилки.



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