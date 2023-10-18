Расписание изменится на Курском и Рижском направлениях МЖД с 21 по 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) в период с 21:50 до 05:10 с 21 по 25 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В указанный период из расписания будут выведены диаметральные поезда Нахабино – Подольск. При этом поезда, следующие до станций дальнего пригорода, продолжат курсировать.

Интервалы движения поездов в ночное время будут увеличены до 40 минут, часть электричек проследуют по укороченным маршрутам от станции Царицыно. Кроме того, будет скорректировано время отправления первых и последних поездов.

В указанное время на станции Люблино будут ремонтировать железнодорожные пути. В связи с этим 21 и 22 октября закроют путь в Москву, 23 и 24 октября – путь в Подмосковье на участке от станции Москва-Товарная до Царицына.

Ознакомиться с актуальным графиком движения поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.

Накануне изменился график движения ряда поездов на Ярославском и Савеловском направлениях МЖД. Он будет актуален до 20 октября. В это время на ряде станций заменят стрелочные переводы.



График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные