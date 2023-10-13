График движения поездов на Ярославском направлении МЖД изменится с 14 октября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание нескольких поездов на Ярославском направлении МЖД изменится с 14 октября по причине капитального ремонта путей на участках Мытищи – Пушкино и на Подлипки-Дачные – Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

В общей сложности в ходе работ на данном участке в этом году обновят около 18,6 километра путей. Сейчас же ремонтно-путевая кампания затронула 15,4 километра дорог. Специалисты провели очистку и подсыпку щебеночного балласта, замену рельсовых плетей, выправку и сварку бесстыкового пути, чтобы людям было намного удобнее во время поездки.

Технологические окна на участке Мытищи – Пушкино запланированы 14–15 и 21–22 октября с 11:00 до 11:00 следующего дня, а на путях Подлипки-Дачные – Мытищи должны провести работы с 16–19 октября с 21:00 до 04:40. Из-за этого для пассажиров организуют движение по соседним путям.

"В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек будут курсировать по укороченному маршруту, ряд поездов временно выведут из расписания", – отметили в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 13 октября из-за ремонтных работ. Уточняется, что на станции Дубна будут менять стрелочный перевод. В связи с этим с 07:50 до 17:50 будет технологическое окно, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту.

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