Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится 13 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 13 октября из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Там уточнили, что 13 октября на станции Дубна будут менять стрелочный перевод. В связи с этим с 07:50 до 17:50 будет технологическое окно, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту.

Сотрудники МЖД просят пассажиров следить за изменениями в расписании электричек. Сделать это можно на вокзалах и станциях, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в октябре из-за капремонта второго главного пути на перегоне Шатура – Кривандино.

Технологические окна назначены в будни, начиная со второй декады октября и до конца месяца. За это время специалисты проведут полный цикл ремонтно-путевых работ.

График движения поездов изменится на Ленинградском направлении 11 и 12 октября