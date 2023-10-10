График движения поездов изменится на Ленинградском направлении 11 и 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движение поездов на Ленинградском направлении изменится 11 и 12 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Там уточнили, что речь идет об участке от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала. Как отметили в департаменте, изменения обусловлены обновлением пути в дальнем пригороде на перегоне между станциями Вышний Волочек и Елизаровка.

"Часть экспрессов будет отменена. Интервалы движения пригородных поездов от/до Ленинградского вокзала увеличены: днем во внепиковые часы – до 1 часа, в часы пик – до 20 минут", – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что расписание ряда поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в октябре из-за капитального ремонта второго главного пути на перегоне Шатура – Кривандино протяженностью 11,5 километра. В период работ движение поездов на перегоне будет совершаться по соседнему пути, в связи с чем внесены корректировки в расписание. У ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Ранее сообщалось, что некоторые пригородные поезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги проследуют по измененному графику с 14 по 16 и с 28 по 30 октября. Изменения объяснили работами, направленными на развитие инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные