На ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На ВДНХ в Москве завершился сезон проката летнего транспорта. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.

"Сезон проката летнего транспорта на главной выставке страны стартовал в начале мая и продлился до середины октября. За это время гости ВДНХ более 130 тысяч раз арендовали средства передвижения", – говорится в сообщении.

Посетители пространства могли воспользоваться пунктами велопроката, расположенными недалеко от арки главного входа, Северной и Южной петель Кольцевой дороги, а также на Кольцевой дороге рядом с павильонами № 8 "Юные техники" и № 44 "Кролиководство".

Самой популярной точкой стала станция около главного входа на ВДНХ. Там зафиксировали более 17,6 тысячи поездок с начала сезона.

Всего же москвичи и гости столицы могли арендовать 500 велосипедов, 200 веломобилей и 50 самокатов. Велосипеды за все лето брали в аренду почти 53 тысячи раз, веломобили – около 38 тысяч раз, электросамокаты – более 11 тысяч раз.

Помимо этого, 38 тысяч гостей ВДНХ воспользовались прокатом лодочной станции "Алые паруса" около фонтана "Золотой колос".

Станция у главного входа выставки стала самой популярной не только на ВДНХ, но и по всей Москве. Второе место заняла станция 700 у "Москвариума" – более 12,4 тысячи поездок. На третьем оказалась станция 100 у метро "Парк Культуры", с которой совершено более 10,6 тысячи поездок.



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