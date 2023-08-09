Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский велопрокат запустил ночной тариф, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Специально для тех, кто любит ночные велопрогулки, мы запустили тариф "Ночь". Так приятно прокатиться на велосипеде, когда дневная жара спала и наступила ночная прохлада", – отметили в сообщении.

В Дептрансе Москвы рассказали, что тариф "Ночь" и "Ночь 2.0" можно приобрести с 00:00 до 02:00. Согласно условиям тарифа, стоимость доступа составляет 5 рублей. Первые 45 минут поездка бесплатна, затем включается поминутная тарификация.

Кроме того, этот тариф действует 24 часа с момента оплаты или по истечении включенных минут.

Столичный Дептранс попросил пользователей велопроката не забывать о безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что проезд на новых электровелосипедах 2.0 стал бесплатным по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича учащегося.

Отмечается, что длительность подобной поездки составляет 30 минут, количество в день не ограничено. Они доступны до конца велосезона или до конца действия проездного, общее число зависит от вида абонемента. Так, на 30 дней "Единого" дается 60 бесплатных поездок, на 90 дней – 180, на 365 – 390.

Москвичам рассказали, кто может бесплатно поехать на электровелосипедах городского проката