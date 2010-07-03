Ответственность за домашнее насилие может войти в новую версию КоАП

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Ответственность за домашнее насилие может появиться в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в ходе пресс-конференции с тележурналистами.

Премьер подчеркнул, что в законопроекте о домашнем насилии нет ни уголовной, ни административной ответственности.

"И это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более что мы сейчас готовим изменения, а точнее новую версию административного кодекса – КоАП. И вот там-то такой состав может появиться", – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

Подобная норма будет действовать при наличии у нарушителя возможности проживать в ином помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на любых иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм действия нормы подразумевает, что нарушителю выдадут экземпляр защитного постановления и разъяснят права. Кроме того, гражданину укажут на возможные последствия за невыполнение предписания. Он также сможет его оспорить в вышестоящем органе.

В документе классифицируют ограничения, действующие по отношению к насильнику, например запрет на общение (в том числе по телефону и в интернете) и приближение к пострадавшему, его розыск.

С момента вынесения запреты будут действовать 30 суток. Законопроект предусматривает, что срок могут продлить до 60 суток, если есть вероятность повторения насильственных действий в отношении пострадавшего. При условии, что опасения в безопасности лица сохраняются, пострадавший может обратиться в органы внутренних дел за судебным защитным предписанием.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, семейно-бытовое насилие в документе определяется как "умышленное деяние... или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников... если это деяние... причиняет вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких близких родственников (лиц)". Депутаты планируют включить в это определение и насилие в отношении бывших супругов и сожителей.