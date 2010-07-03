Оксана Пушкина прокомментировала законопроект о домашнем насилии

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор проекта закона о домашнем насилии Оксана Пушкина прокомментировала сайту Москва 24 законопроект о домашнем насилии.

"Я убеждена, что любое насилие в отношении женщин и детей не оправдать ни традициями, ни религией", – заявила Пушкина.

По данным МВД, 40% всех тяжких насильственных преступлений в России совершается в семье. С 2014 по 2016 год число потерпевших выросло с 42 до 65 тысяч человек. Более 70% потерпевших – женщины. В случаях применения насилия между супругами доля женщин-потерпевших составляет более 90%.

В 2017 году побои в семейно-бытовой сфере декриминализовали, после чего количество потерпевших сократилось на 45%. В 2018 году количество потерпевших от домашнего насилия составило 33 тысячи человек.

По словам Пушкиной, следует учитывать, что в статистику не включаются случаи совершения преступлений партнерами, с которыми не был заключен брак, или бывшими супругами. При этом декриминализация осложнила выявление домашних побоев.

Депутат рассказала, что при работе над законопроектом учли все предложения и поправки, а также результаты экспертно-аналитического исследования. Основное внимание в документе уделяется профилактике.

Также законопроект должен предусматривать механизм взаимодействия полиции, врачей и соцработников. Сейчас же потерпевшие не знают своих прав, боятся агрессоров, осуждения родственников и коллег, отметила Пушкина.

Она считает, что агрессор не боится ни суда, ни следствия, полагая, что максимум, что ему грозит – это штраф. Также в стране слишком мало кризисных центров, которые работают только на энтузиазме.

Пушкина уточнила, что против закона выступает особо консервативная часть общества, что, по ее мнению, нормально. "На людей легко влиять, особенно через соцсети. Главное – правильно манипулировать", – рассказала Пушкина.

Ранее в РПЦ заявили, что считает этот законопроект о домашнем насилии антиконституционным, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России.

По мнению духовенства, законопроект нарушает право на семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей.