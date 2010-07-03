Законопроект о домашнем насилии изменят

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В законопроект о домашнем насилии, вызвавшем широкий общественный резонанс, внесут поправки. Из документа могут исключить аспекты психологического, сексуального и экономического насилия, как сообщили "Известия".
Группа законодателей, которая дорабатывает новые нормы, не собирается корректировать саму суть закона. Предложение исключить три вида насилия, признанные Всемирной организацией здравоохранения, связано со сложностью определения критериев таковых. Кроме того, общество не готово поддержать новые нормы.
"Текст очень подвижен, потому что идет его активное обсуждение в обществе. Если есть аргументы, которые нужно учесть, он корректируется", – заявила запредседателя президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
По мнению главы комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, новую версию закона о профилактике домашнего насилия с большей долей вероятности могут принять. При этом в обществе считают, что государство получит право избыточно вмешиваться в личную жизнь граждан.
С этим не согласна спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая указала на то, что в законопроекте подобных норм нет.
"Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием", – заявила политик.
По словам зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, новый закон защитит жертв домашнего насилия, причем даже в отношении бывших супругов и сожителей. Совфед до 1 декабря проанализирует законодательство и подготовит проект закона к рассмотрению.
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