Знакомый вылезшего на балкон с ребенком жителя Иркутска рассказал о нем

Фото: телеграм-канал Babr Mash

Знакомый иркутянина, который угрожал выбросить ребенка с балкона многоэтажки, рассказал Москве 24 подробности о нем.

Ранее в Иркутске мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона дома на Советской улице и пробыл там более 2,5 часа. Возвращаться в квартиру он отказывался, требуя встречи с женой.

После продолжительных переговоров с полицией и супругой мужчина залез обратно в квартиру, где его задержали сотрудники полиции. Ребенок в результате инцидента не пострадал.

Бывший коллега по работе Александр Анисимов пояснил, что последние два года контакт с мужчиной не поддерживал, так как переехал жить в Москву. Вместе с тем он вспомнил некоторые подробности о его жизни.





Александр Анисимов знакомый задержанного До этого, как я слышал, у него были проблемы с агрессией. Когда вместе работали, были случаи невыхода на работу и проблемы с алкоголем.

"С семьей знаком не был. В последнее время вообще не общались, сам уже год работаю в Москве и близко с ним не общался, ни до переезда, ни после", – отметил собеседник Москвы 24.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщили, что в отношении иркутянина возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к убийству малолетнего ребенка". В данный момент проводится допрос подозреваемого. Одной из причин такого поступка мог быть конфликт с супругой, отметили в СК.