Знакомый вылезшего на балкон с ребенком жителя Иркутска рассказал о нем

16:36
Фото: телеграм-канал Babr Mash
Знакомый иркутянина, который угрожал выбросить ребенка с балкона многоэтажки, рассказал Москве 24 подробности о нем.
Ранее в Иркутске мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона дома на Советской улице и пробыл там более 2,5 часа. Возвращаться в квартиру он отказывался, требуя встречи с женой.
После продолжительных переговоров с полицией и супругой мужчина залез обратно в квартиру, где его задержали сотрудники полиции. Ребенок в результате инцидента не пострадал.
Бывший коллега по работе Александр Анисимов пояснил, что последние два года контакт с мужчиной не поддерживал, так как переехал жить в Москву. Вместе с тем он вспомнил некоторые подробности о его жизни.
"С семьей знаком не был. В последнее время вообще не общались, сам уже год работаю в Москве и близко с ним не общался, ни до переезда, ни после", – отметил собеседник Москвы 24.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщили, что в отношении иркутянина возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к убийству малолетнего ребенка". В данный момент проводится допрос подозреваемого. Одной из причин такого поступка мог быть конфликт с супругой, отметили в СК.
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