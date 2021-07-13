СК возбудил дело против жителя Иркутска, угрожавшего выбросить с балкона ребенка

В отношении жителя Иркутска, который угрожал выбросить с балкона 3-летнего ребенка, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, и пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству малолетнего ребенка".

"В настоящее время ребенок спасен, мужчина задержан. Следователями проводится допрос подозреваемого. Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой", – говорится в сообщении.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент произошел 13 июля на Советской улице в Иркутске. Мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона, расположенного на 13-м этаже жилого дома. Возвращаться в квартиру он отказывался, требуя встречи с женой.