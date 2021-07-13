Полиция привезла для переговоров жену мужчины, вылезшего на балкон дома в Иркутске

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Правоохранители доставили к дому жену мужчины, вылезшего на балкон в Иркутске, для переговоров. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

"Полиция привезла жену для переговоров", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона дома на Советской улице и заявляет о готовности спрыгнуть. Возвращаться в квартиру он оказывается, требуя встречи с женой.

На место прибыли сотрудники полиции и спасатели, оцепили территорию и ограничили проход пешеходов. Отговорить мужчину прыгать пытаются не только правоохранители, но и жильцы дома.

"По данным полиции, одна из причин происходящего – проблемы в семье", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Москве женщина и ее 14-летний сын были вынуждены покинуть квартиру через окно, спасаясь от нетрезвого главы семейства. Женщине потребовалась медицинская помощь.

