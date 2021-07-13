Угрожавший выбросить ребенка с балкона житель Иркутска задержан

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Мужчина, угрожавший выбросить ребенка с балкона в Иркутске, задержан, сообщает РИА Новости. Полицейские вывели его из подъезда.

Отмечается, что с ребенком, которого мужчина грозился выбросить, все в порядке.

"Ребенка спасли. Мужчину задержали. Подробности задержания будут позже", – рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона дома на Советской улице и заявил о готовности спрыгнуть. Возвращаться в квартиру он оказывался, требуя встречи с женой.

На место прибыли сотрудники полиции и спасатели, оцепили территорию и ограничили проход пешеходов. Отговорить мужчину прыгать пытались не только правоохранители, но и жильцы дома.