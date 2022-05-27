"Московский патруль": более 2 кг наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье

В загородном доме в Подмосковье изготавливали мефедрон. Во время обыска сотрудники полиции изъяли более двух килограммов уже готовой продукции, а также сырье и необходимое оборудование.

В это же время по разным адресам в Москве и Московской области были задержаны шестеро сообщников фигуранта, которые занимались сбытом произведенных веществ. По местам их проживания изъяты расфасованные пакетики с мефедроном общей массой более 700 граммов.

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