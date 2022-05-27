На сбившую ребенка финалистку конкурса "Мисс Россия – 2015" завели дело – источник

Уголовное дело возбуждено в отношении финалистки конкурса "Мисс Россия – 2015" Марии Тугускиной, сбившей на внедорожнике Range Rover 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Хамовниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело квалифицировали по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Авария произошла 23 мая. Мария Тугускина сбила ребенка на велосипеде, пешеход был нерегулируемым. После ДТП девушка довезла сбитого ребенка домой, после чего он попал в больницу с подозрением на закрытый перелом правой голени.

