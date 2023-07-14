Правительство расширило список контролируемых наркотических средств

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Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, соответствующее постановление уже подписано. Согласно документу, в список вошло 21 новое вещество, в числе которых опиоиды, фенилалкиламины, бензодиазепины и синтетические каннабиноиды.

"Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ", – пояснили в правительстве.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в аптеках стенды с информацией о вреде наркотиков. По его словам, подобная практика оказалась эффективной в некоторых странах.

