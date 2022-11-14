Привлеченным за употребление наркотиков ограничат службу в ВС РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Граждане России, которые были привлечены к административной ответственности за употребление наркотических веществ, не смогут еще год после этого заключать контракт на службу в ВС РФ. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого в документе было прописано, что контракт нельзя будет заключить только с осужденными или находящимися под следствием российскими гражданами или иностранцами.

Теперь к списку прибавилась категория тех правонарушителей, которые были привлечены за употребление наркотиков или психотропных веществ без официального одобрения медспециалиста.

В документе уточнили, что такие люди не смогут подписать контракт "до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию".

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает мобилизовывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Уточнялось, что призыву по-прежнему не подлежат судимые за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористического акта и акта международного терроризма.

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