Милонов призвал устанавливать в аптеках РФ стенды с информацией о профилактике наркомании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в российских аптеках стенды с информацией о профилактике наркомании, а также данными наркодиспансеров. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.

Важность борьбы с наркоманией парламентарий аргументировал тем, что она является источником распространения разных заболеваний: ВИЧ, СПИД, гепатита, туберкулеза и других. Кроме того, наркозависимость представляет социальные угрозы, в том числе домашнее насилие и другие.

По словам Милонова, подобная практика установки информационных стендов показала результаты в некоторых регионах страны. Там наркозависимые смогли найти способы лечения.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек", – следует из обращения Милонова.

Он также добавил, что затраты по созданию и установке стендов готовы взять на себя волонтерские, общественные и некоммерческие организации, что не повлечет дополнительных затрат для государства.

Ранее в России утвердили порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых. Согласно документу, медицинская реабилитация будет осуществляться, если больной информирован о вмешательстве и согласен на него. Социальная реабилитация будет проводиться после получения человеком наркологической помощи.

