Сотрудников аптеки задержали в Москве за продажу наркоманам препаратов без рецепта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные правоохранители задержали директора аптеки на юге Москвы, двоих продавцов-фармацевтов и охранника, которых подозревают в сбыте препаратов без рецепта. Об этом информирует телеграм-канал МВД РФ со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

Полиция провела обыски, изъяла у злоумышленников порядка 8 килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, а также 10 миллионов рублей. В основном препараты приобретали люди с наркотической зависимостью, считают правоохранители.

Выяснилось, что охранник аптечного пункта был задействован в схеме поставок нелегальной продукции. Правоохранители возбудили уголовное дело. Двоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные находятся под домашним арестом.

Ранее суд Москвы арестовал россиянку Евгению Чиркову за попытку провезти в желудке 440 граммов кокаина. Ее обвинили по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". В случае признания виновной женщине грозит до 20 лет колонии.

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