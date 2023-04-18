В МВД РФ нашли украинский след в распространении наркотиков в России

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Киев привлекает россиян для распространения наркотиков, а надежность дилеров проверяют на полиграфе, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В Москве состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, на котором присутствовали Владимир Колокольцев и его белорусский коллега Иван Кубрако. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, стороны обсудили угрозу национальной безопасности со стороны иностранных спецслужб и националистических организаций.

"Украинские силовые структуры напрямую участвовали в организации подпольных лабораторий в России, а завербованные наркодилеры даже проходили проверку на полиграфе", – приводит РИА Новости слова Колокольцева.

В ноябре прошлого года в Москве задержали межрегионального наркокурьера Петра Молодчикова. Дилер признался, что проходил проверку на детекторе лжи перед вербовкой.

Ранее Владимир Путин отнес деятельность зарубежных спецслужб к числу угроз национальной безопасности в антинаркотической сфере. За последние 10 лет число наркоманов в России сократилось на 39%.