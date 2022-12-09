Число пациентов-наркоманов за последние 10 лет в России сократилось на 39%

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В России за последние 10 лет число пациентов-наркоманов сократилось на 39%. При этом общее количество наркопотребителей в стране в прошлом году составило 390 тысяч человек. Об этом на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявила Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она отметила, что число пациентов с психоактивными поведенческими расстройствами, вызванными приемом наркотических средств, снизилось благодаря реализации государственной антиалкогольной и антинаркотической политики. Также, по ее словам, этому способствовало повышение эффективности работы наркологической службы.

"Общее количество пациентов составило менее 1,8 миллиона против 2,9 миллиона человек, которые были в 2012 году", – сообщила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что официальная статистика не учитывает пациентов, которые обратились в частные организации. По ее мнению, общие цифры остаются тревожными.

Также вице-премьер сообщила, что наркомания в 2021 году была диагностирована у 227 тысяч человек, большинство их которых – молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет.

Госдума приняла закон, по которому предусматривается лишение свободы до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в Сети. Уточняется, что за данное деяние предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

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