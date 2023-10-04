В Финляндии раскрыли крупную сеть наркодилеров с участием граждан 10 стран

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Полиция в Финляндии раскрыла крупную международную преступную организацию, куда входили граждане как минимум 10 стран, подозреваемую в поставке сотен килограммов наркотиков, сообщает РИА Новости.

Правоохранители конфисковали свыше 100 килограммов наркотиков, 230 тысяч наркотических таблеток и более 200 тысяч евро наличными.

Помимо этого, информация, собранная в ходе предварительного расследования, привела к изъятиям крупных партий наркотиков и огнестрельного оружия. Задержаны 30 человек, 17 из которых до сих пор находятся под стражей.

Подозреваемые в преступлениях в основном родились в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Они являются гражданами Швеции, Великобритании, Сомали, Сербии, Норвегии, Ирака, Украины, Косова, Турции и Финляндии.

Ранее сообщалось, что служба береговой охраны Мексики нашла около трех тонн кокаина и 150 литров горючего у берегов мексиканских штатов Герреро и Кинтрана-Роо. Запрещенное вещество обнаружили в плотных мешках, а топливо – на судах в море и на побережье. Троих подозреваемых задержали.