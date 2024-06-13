Новости регионов: мальчик на квадроцикле сбил женщину с ребенком в Тюмени

В Тюмени мальчик на квадроцикле сбил женщину и ребенка. По неизвестной причине машина, которая сначала ехала прямо, резко повернула и наехала на прохожих. Известно, что квадроцикл юный тюменец взял напрокат. По данным СМИ, местные жители требуют закрыть пункт проката.

Тем временем в Санкт-Петербурге выстраиваются очереди у валютных обменников. Причиной стало объявление Мосбиржи о прекращении торгов долларами и евро. Некоторые точки решили заработать на ажиотаже и продают валюту с большой наценкой. Кредитным организациям пришлось усилить меры безопасности и ввести дополнительный досмотр на входе.

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