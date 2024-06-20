СМИ сообщили о переходе хирурга Хайдарова на работу к конкурентам

Пока клиника пластической хирургии IQ Plastique закрыта, а врачи находятся под домашним арестом, владелец медучреждения Тимур Хайдаров сменил место работы. По данным телеграм-каналов, он будет трудиться у конкурентов под руководством другого врача.

Однако в новой клинике заявили, не располагают информацией о трудоустройстве Хайдарова и запись пациентов к нему не ведут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

