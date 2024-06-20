Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 11:30

Происшествия

СМИ сообщили о переходе хирурга Хайдарова на работу к конкурентам

СМИ сообщили о переходе хирурга Хайдарова на работу к конкурентам

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Пока клиника пластической хирургии IQ Plastique закрыта, а врачи находятся под домашним арестом, владелец медучреждения Тимур Хайдаров сменил место работы. По данным телеграм-каналов, он будет трудиться у конкурентов под руководством другого врача.

Однако в новой клинике заявили, не располагают информацией о трудоустройстве Хайдарова и запись пациентов к нему не ведут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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