Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 13:30

Происшествия

Юрист клиники Хайдарова прокомментировал задержание врачей

Юрист клиники Хайдарова прокомментировал задержание врачей

Суд в Москве может решить вопрос об аресте врачей клиники Хайдарова 15 мая

Замоскворецкий суд может решить вопрос об аресте врачей клиники Хайдарова 15 мая

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Врачей клиники Хайдарова в Москве задержали по делу о смерти пациента

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Представитель компании IQ Plastique, адвокат Владимир Слащев прокомментировал задержание двух врачей. Он отметил, что не было проведено вскрытие умершего пациента.

Известно, что хирургу и главе хирургического отделения клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique предъявлено обвинение. Следствие намеренно ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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