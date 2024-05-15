Юрист клиники Хайдарова прокомментировал задержание врачей

Представитель компании IQ Plastique, адвокат Владимир Слащев прокомментировал задержание двух врачей. Он отметил, что не было проведено вскрытие умершего пациента.

Известно, что хирургу и главе хирургического отделения клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique предъявлено обвинение. Следствие намеренно ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

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