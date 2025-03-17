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17 марта, 22:44

Шоу-бизнес

Собчак объяснила, почему народ не имеет к моде никакого отношения

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Журналист и блогер Ксения Собчак считает, что "народ не имеет к моде никакого отношения", потому что ему не хватает насмотренности. Свой комментарий она дала в беседе с Москвой 24 на Московской неделе моды.

Собчак провела параллель с театром, так как ее супруг является режиссером.

"Народные массы всегда будут любить антрепризу – хорошую комедию с известными актерами из телевизора, не очень сложную. К искусству это никакого отношения не имеет", – заявила журналист.

По словам блогера, настоящее театральное искусство характеризуется сложными и многослойными спектаклями. Аналогичная ситуация складывается с модой, отметила Собчак. Она привела в пример один из популярных комментариев под "классным луком".

"Господи, что это за ужасное платье. Дайте нам что-нибудь в стразах, по фигуре", – сообщила блогер.

В связи с этим она указала, что простым людям всегда будут нравиться несложные, яркие платья по фигуре, а модным критикам – вдохновение больших художников.

Журналист указала, что это связано не с наличием денег, а с пониманием, откуда тот или иной дизайнер берет какие-то детали и вещи, с вопросом вкусовых отсылок.

Ранее стилист Владислав Лисовец назвал немодным образ жителей московского района Патриаршие пруды, в который входят белые кеды, широкие джинсы, бежевый тренч, сумка, вязаная шапочка или бейсболка. Главным трендом этой весны является индивидуальность, добавил он.

Модный эксперт Владислав Лисовец рассказал своей философии моды

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