Автоюрист Воропаев: за неуплату штрафа водителю грозит арест до 15 суток

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За неуплату штрафа ГИБДД в срок водитель может получить взыскание в двукратном размере либо быть арестован на 15 суток. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Специалист напомнил, что по действующему законодательству за неуплату штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу предусмотрена административная ответственность.

"Таким образом, автомобилистам может грозить двукратный размера штрафа либо арест до 15 суток", – указал эксперт.





Лев Воропаев автоюрист Когда у водителя есть финансовые трудности или ему назначен штраф на большую сумму, ему можно обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о предоставлении рассрочки или отсрочки оплаты. Если ее дадут, меры в виде ареста до 15 суток или двойного штрафа применяться не будут.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила, что владельцы автомобиля могут получить штраф в 500 рублей за грязные фары и номера. Если же регистрационные знаки были испачканы специально, наказание будет строже – 5 000 или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

