Телеведущая Бородина рассказала, что боится играть главную роль в кино

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что боится играть главную роль в кино. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Бородина выступит в качестве актрисы в романтической комедии с элементами фантастики "За любовь". Картина расскажет о паре на грани развода, которая получит волшебную бутылку, исполняющую любые желания. Партнером телеведущей на съемках станет Алексей Чадов.

Артистка рассказала, что боится и переживает, поскольку для нее это будет новым опытом. Она также пожаловалась на график, отметив, что скоро ее ждут съемки по 12 часов.

Одновременно с этим она назвала предстоящие съемки "веселыми и многообещающими". До этого Бородина снималась только в эпизодических ролях: камео в сериале "Деффчонки" и роль сотрудницы научного центра "Сколково" в фильме "С Восьмым марта, мужчины!".

Ранее актриса Алина Ланина, известная по роли Евы Сергеевой в сериале "СашаТаня", рассказала, что не хочет выходить замуж за отца своих детей. Она добавила, что у ее четырехлетнего сына Льва и двухлетней дочери Нины один отец, "лучший папа на земле". Имени своего возлюбленного Ланина не раскрывает.

