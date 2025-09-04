Актриса из "СашиТани" Ланина заявила, что не хочет замуж за отца своих детей

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Актриса Алина Ланина, известная по роли Евы Сергеевой в сериале "СашаТаня", заявила, что не хочет замуж за отца своих детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети артистки.

Ланина объяснила подписчикам, что замужем она официально никогда не была. При этом отец у ее двоих детей, четырехлетнего Льва и двухлетней Нины, один. Также актриса подчеркнула, что ее возлюбленный – лучший папа на земле.

Артистка не раскрывает имя своего мужчины. По ее словам, ранее он снимался в кино, однако теперь работает над другими проектами в этой сфере.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга потратили на свадьбу не менее 6 миллионов рублей. Торжество прошло в комплексе "Императорский яхт-клуб" в Москве.

Например, за оформление банкетного зала пара заплатила почти полмиллиона рублей, а за еду и напитки – около 1,5 миллиона. Также примерно 3 миллиона рублей было потрачено на подготовку мероприятия.

