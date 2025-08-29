Сестра актрисы Кристины Асмус стала мамой во второй раз

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/karina_asmus

Сестра актрисы Кристины Асмус Карина родила дочь Оливию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию девушки в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России).

Ребенок появился на свет 26 августа. Сестра Асмус опубликовала в соцсетях фото с супругом и дочкой из больничной палаты.

33-летняя Карина является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Она уже воспитывает дочь Сафию, которую родила, когда была в отношениях с египтянином Ашрафом Салахом. На данный момент сестра Асмус замужем за Александром Супричевым.

Всего у актрисы три родные сестры: Карина, Екатерина и Ольга. Сама Асмус воспитывает дочь Анастасию, которая родилась 5 января 2014 года, когда та находилась в браке с юмористом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в 2020 году. Комик и артистка заявляли, что их расставание никак не связано со скандалом вокруг картины "Текст".

