21 ноября, 17:54

Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса усомнилась в том, что отец ее узнает

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brucewillisbw

Дочь голливудского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса Румер призналась, что не уверена, узнает ли ее отец. Своими переживаниями она поделилась на странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Несмотря на переживания, дочь звезды выразила уверенность, что родитель все равно чувствует ее заботу.

"Я так благодарна за то, что, когда я подхожу к нему и обнимаю его – узнает он меня или нет, – он чувствует мою любовь, и я чувствую ее в ответ", – написала Уиллис-младшая.

В 2022 году актер был вынужден завершить карьеру из-за диагностированной афазии, которая повлияла на его когнитивные способности. В 2023 году у Уиллиса выявили деменцию.

При этом в июле этого года стало известно, что артист перестал ходить и разговаривать, а в августе его переселили в специально оборудованный отдельный дом с круглосуточным медицинским уходом.

Супруга Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис признавалась, что дочери тяжело переносят болезнь отца, так как он пропускает важные этапы. По ее словам, люди не могут понять, через какие трудности сейчас приходится проходить их семье.

