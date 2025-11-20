Супруга Брюса Уиллиса рассказала подписчикам о своих чувствах к неизлечимо больному мужу

Супруга Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг написала в личном блоге о чувствах к неизлечимо больному мужу. Что известно о состоянии актера, страдающего деменцией, читайте в материале Москвы 24.
"Любовь – это..."
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brucewillisbw
Жена звезды Голливуда Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг опубликовала в своих соцсетях трогательный пост, посвященный супругу, у которого диагностирована лобно-височная деменция. Она выложила архивное фото с мужем.
"Любовь – это никогда не забывать, что он заставил тебя испытать", – подписала модель снимок.
8 ноября Хеминг и экс-супруга актера Деми Мур устроили благотворительный вечер от имени Уиллиса. Они пригласили знаменитостей, чтобы собрать средства для некоммерческой организации, которая оказывает помощь людям с лобно-височной деменцией и поддерживает исследования этого заболевания.
"Это был бы идеальный вечер для Брюса, проведенный в окружении семьи и друзей за прослушиванием живой музыки", – подписала Хеминг фотографии с мероприятия.
В свою очередь, Мур отметила в соцсетях, что они отпраздновали "жизнь Брюса с помощью всего, что он любит: семьи, друзей и музыки".
Незадолго до этого СМИ опубликовали кадры с прогулки 70-летнего актера по пляжу Лос-Анджелеса. Он был в сопровождении опекуна, который поддерживал его за руку, и, по данным журналистов, находился в хорошем расположении духа.
При этом в середине октября Хеминг рассказала в интервью, что их общие дочери – 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин – тяжело переживают болезнь отца.
Она также добавила, что большинство людей не понимает, с какими трудностями пришлось столкнуться семье из-за болезни Уиллиса. Хеминг выразила сомнение в том, смогут ли она и дочери восстановиться после пережитого.
Кроме того, в конце сентября СМИ сообщали о нарастающем напряжении между нынешней семьей актера и предыдущей. Уиллис был женат на Деми Мур с 1987-го по 2000-й, в браке родились трое дочерей: Румер, Скаут и Таллула. Инсайдер рассказал изданию Radar Online, что близким звезды "Крепкого орешка", возможно, придется бороться за его наследство, которое оценивалось в 250 миллионов долларов, потому что пока его финансами распоряжается Эмма.
"Она никогда не стремилась к этой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерями, которые в равной степени заинтересованы в его наследстве", – сообщил источник издания.
Он также отметил, что "может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает".
Живет отдельно
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/emmahemingwillis
В августе Хеминг сообщила, что на фоне ухудшающегося здоровья Уиллиса переселили в одноэтажный дом. По словам Эммы, там Брюсу обеспечили круглосуточный медицинский уход, кроме того, апартаменты специально оборудованы так, чтобы актера не беспокоили посторонние шумы и ему было проще передвигаться.
Эмма отметила, что ей нелегко далось это решение, но она поступила так ради детей. Женщина выразила уверенность в том, что супруг первый поддержал бы ее, потому что хотел, чтобы дочерям было комфортно. Тогда же модель заявила, что болезнь прогрессирует.
"Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому. <...> Когда мы приходим к нему, то либо гуляем на улице, либо смотрим фильм... Главное – быть рядом и общаться с Брюсом. Этот дом наполнен любовью, теплом, заботой и смехом", – рассказала Хеминг.
Уиллис завершил карьеру в марте 2022-го, а в феврале 2023 года его супруга сообщила, что у актера обнаружили лобно-височную деменцию – болезнь, которая со временем приводит к потере когнитивных способностей. С тех пор в Сети периодически появляется информация об ухудшении состояния Брюса. Сообщалось, что он с трудом может ходить, разговаривать и не всегда узнает родных. Деми Мур и их дочери часто навещают актера и поддерживают его нынешнюю семью.