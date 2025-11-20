Супруга Брюса Уиллиса рассказала подписчикам о своих чувствах к неизлечимо больному мужу

Супруга Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг написала в личном блоге о чувствах к неизлечимо больному мужу. Что известно о состоянии актера, страдающего деменцией, читайте в материале Москвы 24.

"Любовь – это..."

Жена звезды Голливуда Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг опубликовала в своих соцсетях трогательный пост, посвященный супругу, у которого диагностирована лобно-височная деменция. Она выложила архивное фото с мужем.

"Любовь – это никогда не забывать, что он заставил тебя испытать", – подписала модель снимок.

8 ноября Хеминг и экс-супруга актера Деми Мур устроили благотворительный вечер от имени Уиллиса. Они пригласили знаменитостей, чтобы собрать средства для некоммерческой организации, которая оказывает помощь людям с лобно-височной деменцией и поддерживает исследования этого заболевания.

"Это был бы идеальный вечер для Брюса, проведенный в окружении семьи и друзей за прослушиванием живой музыки", – подписала Хеминг фотографии с мероприятия.

В свою очередь, Мур отметила в соцсетях, что они отпраздновали "жизнь Брюса с помощью всего, что он любит: семьи, друзей и музыки".

Незадолго до этого СМИ опубликовали кадры с прогулки 70-летнего актера по пляжу Лос-Анджелеса. Он был в сопровождении опекуна, который поддерживал его за руку, и, по данным журналистов, находился в хорошем расположении духа.

При этом в середине октября Хеминг рассказала в интервью, что их общие дочери – 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин – тяжело переживают болезнь отца.





Эмма Хеминг модель, супруга Брюса Уиллиса Дочери скорбят. Они так сильно скучают по отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие.

Она также добавила, что большинство людей не понимает, с какими трудностями пришлось столкнуться семье из-за болезни Уиллиса. Хеминг выразила сомнение в том, смогут ли она и дочери восстановиться после пережитого.

Кроме того, в конце сентября СМИ сообщали о нарастающем напряжении между нынешней семьей актера и предыдущей. Уиллис был женат на Деми Мур с 1987-го по 2000-й, в браке родились трое дочерей: Румер, Скаут и Таллула. Инсайдер рассказал изданию Radar Online, что близким звезды "Крепкого орешка", возможно, придется бороться за его наследство, которое оценивалось в 250 миллионов долларов, потому что пока его финансами распоряжается Эмма.

"Она никогда не стремилась к этой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерями, которые в равной степени заинтересованы в его наследстве", – сообщил источник издания.

Он также отметил, что "может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает".

Живет отдельно

В августе Хеминг сообщила, что на фоне ухудшающегося здоровья Уиллиса переселили в одноэтажный дом. По словам Эммы, там Брюсу обеспечили круглосуточный медицинский уход, кроме того, апартаменты специально оборудованы так, чтобы актера не беспокоили посторонние шумы и ему было проще передвигаться.

Эмма отметила, что ей нелегко далось это решение, но она поступила так ради детей. Женщина выразила уверенность в том, что супруг первый поддержал бы ее, потому что хотел, чтобы дочерям было комфортно. Тогда же модель заявила, что болезнь прогрессирует.

"Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому. <...> Когда мы приходим к нему, то либо гуляем на улице, либо смотрим фильм... Главное – быть рядом и общаться с Брюсом. Этот дом наполнен любовью, теплом, заботой и смехом", – рассказала Хеминг.

Уиллис завершил карьеру в марте 2022-го, а в феврале 2023 года его супруга сообщила, что у актера обнаружили лобно-височную деменцию – болезнь, которая со временем приводит к потере когнитивных способностей. С тех пор в Сети периодически появляется информация об ухудшении состояния Брюса. Сообщалось, что он с трудом может ходить, разговаривать и не всегда узнает родных. Деми Мур и их дочери часто навещают актера и поддерживают его нынешнюю семью.