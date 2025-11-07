Daily Mail: актера Брюса Уиллиса заметили на пляже вместе с опекуном

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scoutlaruewillis

Актера Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, заметили на прогулке с его опекуном, сообщает Daily Mail.

70-летний артист гулял по пляжу Лос-Анджелеса. Для выхода на улицу он надел черную футболку, бежевые брюки, солнцезащитные очки и кепку. Отмечается, что Уиллис был в хорошем расположении духа, много улыбался и держал помощника за руку.

В 2022 году Уиллису пришлось завершить карьеру из-за диагностированной афазии, которая повлияла на его когнитивные способности. В 2023 году у актера выявили деменцию.

При этом в июле этого года стало известно, что артист перестал ходить и разговаривать, а в августе его переселили в специально оборудованный отдельный дом с круглосуточным медицинским уходом.

Супруга Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис признавалась, что дочери тяжело переносят болезнь отца, так как он пропускает важные этапы. По ее словам, люди не могут понять, через какие трудности сейчас приходится проходить их семье.

