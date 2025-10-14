Жена Брюса Уиллиса рассказала, что дети тяжело переносят болезнь отца

Фото: ТАСС/Zuma

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что его дочери тяжело переносят болезнь отца.

"Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие", – поделилась она в интервью изданию Vogue.

Жена артиста выразила опасение, что она и дочери не смогут "прийти в себя" из-за болезни Уиллиса. По ее словам, люди не могут понять, через какие трудности сейчас приходится проходить их семье.

В 2022 году актеру пришлось завершить карьеру из-за диагностированной афазии, которая повлияла на его когнитивные способности. В 2023 году у него выявили лобно-височную деменцию.

В июле этого года стало известно, что Уиллис перестал ходить и разговаривать. В августе семья отселила актера в специально оборудованный отдельный дом с круглосуточным медицинским уходом.

