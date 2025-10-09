Дочь актера Брюса Уиллиса рассказала о травле из-за внешнего сходства с отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/buuski

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула рассказала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ), что ее с детства травили из-за внешнего сходства с отцом.

Она отметила, что в прессе постоянно появлялись материалы, которые унижали ее достоинство, и подчеркнула, что не понимает, как можно было так поступать с ребенком.

По ее словам, она не могла произнести слово "подбородок", а также назвала его своим "греховным проклятьем" и "центром внимания всего мира".

"Каким же проклятым и несчастным ребенком я была, унаследовав эту радостную, выразительную черту, полную эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена ненависти к самой себе, но горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем", – написала Уиллис.

Девушка родилась в браке голливудской звезды с актрисой Деми Мур. Ранее она рассказывала, что многие годы не любила свои маскулинные черты и считала, что не может быть любима из-за своей внешности. Однако сейчас девушка поняла, что "достойна любви" и ценна сама по себе.

