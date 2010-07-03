В Минтрансе увидели пользу для здоровья пассажиров от курилок в аэропортах

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил журналистам, что курительные комнаты в аэропортах сберегут здоровье некурящих пассажиров.

"Могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить", – цитирует Дитриха ТАСС.

По его словам, "места нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали". При этом он подчеркнул, что скептически относится к идее платных курилок.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют принять законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, а также предусмотреть платный вход.

Запрет на курение в аэропортах действует уже пять лет. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал возвращение мест для курения в аэропорты.