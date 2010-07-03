Михаил Боярский поддержал возврат курилок в российские аэропорты

Фото: depositphotos/pxhidalgo

Народный артист России, сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Михаил Боярский поддержал возврат в российские аэропорты комнат для курения. По его словам, он "замечательно" относится к этой инициативе.

"Я давно мечтал о том, чтобы (такие комнаты появились. – Прим. ред.) в аэропортах, во всех общественных местах. Чтобы люди могли не мучиться и не нарушать закон, а находиться там, где это отведено им другими людьми, которые понимают проблемы курильщиков", – сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов полагает, что "сегодня курящего отгородили от любой возможности покурить в аэропорту. А не курить он не сможет".

Эксперт считает, что подобная мера станет "шагом к реальной борьбе с табакокурением, которую мы, разумеется, поддерживаем". Он пояснил, что запреты, как правило, неэффективны, а иногда приводят к противоположному эффекту.

По словам Лоскутова, Общероссийское движение за права курильщиков участвовало в рейдах по аэропортам. Там общественники выявили случаи, когда люди нарушали запрет, несмотря ни на что. Например, курили в туалетах, в комнатах матери и ребенка. "Это значит, мы что-то не доработали, если человек пошел туда", – подчеркнул Лоскутов.

16 июля в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон.

Против возвращения курилок выступает Минздрав. Эксперты считают, что создание условий для любителей подымить никак не уменьшит их число. Полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 15 процентов. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Вероники Скворцовой, направленном в Госдуму.

В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.

Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защищают от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это сказывается на чистоте привокзальных площадей.



