В Подольске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
В Подольске из-за пожара эвакуировали жильцов одной из многоэтажек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома на улице Юбилейной, сообщает телеканал Москва 24.
Видео опубликовали очевидцы. Открытое пламя было видно на улице, черным дымом заволокло соседние комнаты. Причины ЧП выясняют специалисты.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили, что пожар был ликвидирован в 17:39. Один человек пострадал.
Еще один крупный пожар в этот же день произошел в Климовске на улице Заводской.
Ранее сообщалось, что причиной почти каждого второго пожара в жилых домах является неисправная электропроводка. Произошедшие из-за печного отопления возгорания случаются в два раза реже.