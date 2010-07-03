В Подольске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

В Подольске из-за пожара эвакуировали жильцов одной из многоэтажек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома на улице Юбилейной, сообщает телеканал Москва 24.

Видео опубликовали очевидцы. Открытое пламя было видно на улице, черным дымом заволокло соседние комнаты. Причины ЧП выясняют специалисты.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили, что пожар был ликвидирован в 17:39. Один человек пострадал.

Еще один крупный пожар в этот же день произошел в Климовске на улице Заводской.

Ранее сообщалось, что причиной почти каждого второго пожара в жилых домах является неисправная электропроводка. Произошедшие из-за печного отопления возгорания случаются в два раза реже.

