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Общество

10:04

В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

происшествия общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах является неисправная электропроводка. Произошедшие из-за печного отопления возгорания случаются в два раза реже, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"По статистике, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной почти в 40% случаев", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что надзорные органы МЧС в регионах приступили к профилактической операции "Отопление". Каждый год им удается проинформировать около 400 тысяч человек.

"Особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения. Среди них – многодетные семьи, одинокие граждане и нуждающиеся в посторонней помощи", – сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день специалисты отслеживают условия в более чем 1,6 тысячи местах проживания. На безвозмездной основе было установлено почти 200 тысяч автономных пожарных извещателей.

В России с 1 октября введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи "и даже, в принципе, курить".

Нарушителям грозит наказание в виде предупреждений и штрафов до 3 тысяч рублей. Если курение привело к пожару, штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.

Ранее человеческий фактор назвали в МЧС главной причиной летальных исходов при пожарах. Другими препятствиями при спасении являются захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении. Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.

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