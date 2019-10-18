Более 80 детей эвакуированы из реабилитационного центра в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве более 80 детей эвакуированы из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы. Причиной эвакуации стали сообщения о возгорании в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом № 13, корпус 4, строение 4. К настоящему моменту пожарным удалось сбить открытое горение. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Как уточняется, эвакуированных детей перевели в соседний корпус. Информация о пострадавших пока не поступала.

15 октября эвакуацию провели в детском саду на проспекте Буденного после обнаружения во дворе дома гранаты. Из детсада в соседний корпус эвакуировали около 100 человек.

Днем ранее людей вывели из хирургического отделения городской клинической больницы № 64 на юго-западе столицы из-за возгорания. Вследствие инцидента здание обесточили, реанимацию подключили к аварийному электроснабжению. Выяснилось, что пожар произошел в электрощитовой.

