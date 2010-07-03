Cейф с золотом нашли на месте прорыва дамб в Красноярском крае

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Следствие будет просить об аресте золота, которое нашли в сейфе в разрушенном при прорыве дамб техническом помещении в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Как уточняется, после осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф. Оперативная группа вскрыла сейф, внутри которого оказалось девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, сообщили в СК.

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших", – говорится в сообщении.

Пять дамб обрушились 19 октября. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройке в поселке золотодобытчиков.

Погибли 15 человек, есть пострадавшие. Судьба пятерых остается неизвестной. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

Гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало, арестовали до 18 декабря.